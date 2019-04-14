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Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izleyecek mi?

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 14.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) yarışını önde götüren Ekrem İmamoğlu, dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ardından bu sabah yaptığı paylaşım ile Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gideceğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izleyecek mi?

Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gideceğini açıkladı.

"HEYECANI STATTA YAŞAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Can Bartu ve Metin Oktay’ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu paylaşımda Metin Oktay ve Can Bartu'ya ilişkin bir videoya da yer verdi. Ekrem İmamoğlu dün oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçını tribünden izlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emre İmamoğlu Fenerbahçe galatasaray kadıköy Beşiktaş Başakşehir

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