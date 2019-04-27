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Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart belgeseli: En Uzun Gece

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POLİTİKA  | 27.04.2019 00:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim gecesiyle ilgili çekilen belgeseli kendisinin YouTube kanalında yayınlandı. İmamoğlu, "En Uzun Gece 31 Mart seçim gecesinin özeti YouTube kanalımda" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart belgeseli: En Uzun Gece

31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul yarışını önde tamamlayan fakat yapılan itirazlar ve tartışmaların ardından mazbatasını 17 gün sonra alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi yaşananları 'En Uzun Gece' başlığı taşıyan bir video ile paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı video şöyle:

Videonun tamamı:


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31 Mart yerel seçimleri istanbul ekrem imamoğlu 31 mart belgeseli en uzun gece
 

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