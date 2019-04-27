Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart belgeseli: En Uzun Gece

31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul yarışını önde tamamlayan fakat yapılan itirazlar ve tartışmaların ardından mazbatasını 17 gün sonra alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi yaşananları 'En Uzun Gece' başlığı taşıyan bir video ile paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı video şöyle:

“En Uzun Gece”

31 Mart seçim gecesinin özeti YouTube kanalımda ????????https://t.co/6rA1qyGbw3 pic.twitter.com/aGOVWQga2d — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 26 Nisan 2019

Videonun tamamı: