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Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından konuştu. Tribünlerin çok keyifli olduğunu söyleyen İmamoğlu, maçı 2-1 kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti. İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçına da gitmek istediğini de sözlerine ekledi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarından bahsederek sözlerine başlayan İmamoğlu, "Beşiktaş taraftarını izlemek çok keyifli oluyor. Çok heyecan duyduğum statlardan birisi. 90 dakika boyunca hiç durmayan bir tribün ve seyircisi var Beşiktaş’ın. İyi bir maç oldu. Karşılıklı atakların olduğu güzel bir maç izledim. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Futbol seyir olarak güzel, seyircisiyle güzel, centilmenliğiyle güzel. Sahalarda hep güzellikler olsun, dileğim odur. Barış sahalara yansısın. Beşiktaş’ı da tebrik ediyorum. İnşallah derbiye de gideceğim" açıklamalarını yaptı.

Takımların soyunma odasını ziyaret edip etmediği sorulan İmamoğlu, "Orası bende kalsın" diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Beşiktaş başakşehir

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