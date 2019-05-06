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Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 08:07 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 47 yıl önce bugün idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan paylaşımı geldi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj yayınladı.

'SELAM OLSUN'

Kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972" ifadeleri yer aldı.

ekrem ımamoglu


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Deniz Gezmiş hüseyin inan ekrem imamoğlu

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