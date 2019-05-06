Ekrem İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı!

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj yayınladı.

'SELAM OLSUN'



Kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972" ifadeleri yer aldı.



