Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi eleştirilerine yanıt!

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını stattan izleme kararının eleştirilmesine tepki gösterdi.

"GİDECEĞİM KARDEŞİM, BU KADAR NET"



İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş. '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Neymiş, İmamoğlu neden maça gitmiş... Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim, Bu kadar net.



