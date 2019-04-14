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Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi eleştirilerine yanıt!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

YSK'nın resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta halka hitap etti. İmamoğlu, derbi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt olarak, "Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi eleştirilerine yanıt!

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını stattan izleme kararının eleştirilmesine tepki gösterdi.

"GİDECEĞİM KARDEŞİM, BU KADAR NET"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş. '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Neymiş, İmamoğlu neden maça gitmiş... Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim, Bu kadar net.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
helal olsın başkanım git tabi en dogal hakkın
Allah Allah,adam bir sporsever olarak gidemez mi??? Taraftar gidiyor,siyasetçi gidiyor,sanatçı gidiyor ve Vip ağırlanıyor da Sayın İmamoğlu niye gitmesin,niye gitmesin,niye Vip ağırlanmasın?
helal basganim
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