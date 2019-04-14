Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi eleştirilerine yanıt!

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını stattan izleme kararının eleştirilmesine tepki gösterdi.
"GİDECEĞİM KARDEŞİM, BU KADAR NET"
İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş. '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Neymiş, İmamoğlu neden maça gitmiş... Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim, Bu kadar net.
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