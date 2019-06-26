Ekrem İmamoğlu'ndan İBB önünde bildiri okuyan personel hakkında açıklama

23 Haziran seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu aleyhinde eylem yapıp, bildiri okuyan İBB personelinin işten çıkarılıp çıkarılmayacağına dair İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, seçim öncesi yaşanan olayla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum.

"AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZ"



Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var."

+++ Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.” @ekrem_imamoglu — Candaş Tolga Işık (@ctisik) 25 Haziran 2019



