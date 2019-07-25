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Ekrem İmamoğlu'ndan Muğla'da önemli mesajlar: İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye. Tüm Türkiye'ye layık olacağız, bundan şüphe duymayın." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Muğla'da önemli mesajlar: İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye

İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret ederek, belediye bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Seçimlerin ardından ailesiyle Bodrum'daki yazlığına tatile geldiğini ifade eden İmamoğlu, "Ailem ve çocuklarım beni özledi. Hep birlikte Bodrum’a tatile geldik. Buraya gelmişken bizi burada yalnız bırakmayanlara yürekten teşekkür ediyorum. Aslında ben mütevazı bir çiçekle başkanıma gelmiştim ama beni o kadar gururlandırdınız ki buradan yürüyerek İstanbul’a bile gidebilirim." diye konuştu.

İmamoğlu, tatilini tamamlayarak Muğla'ya geldiğini, buradan da belediye başkanları ile partisinin Afyonkarahisar'daki kampına katılacaklarını dile getirdi.

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Çocukların, gençlerin, bütün Türkiye'nin muazzam bir kardeşlik duygusu yaşadığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bir şeye çok dikkat etmeliyiz. Başkalarının yaptığı gibi hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklamalıyız. Seçim bitti, hizmet başladı. Biz Türkiye'ye hizmet anlamında gelmiş geçmiş en önemli hizmeti yaşatmak zorundayız. Millet iyi hizmet, barış, huzur, kardeşlik, eşitlik ve adalet istiyor. Çocuklara, gençlere, kadınlara bütün Türkiye'ye layık olacağız. İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye. Tüm Türkiye'ye layık olacağız, bundan şüphe duymayın."

Seçim döneminde Muğla’dan gelen oy kullananlar, gece gündüz kendisine dua edenler olduğunu dile getiren İmamoğlu, vatandaşlara teşekkür etti.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK VE ASLA VAZGEÇMEYİN"

Sorumluluklarının büyük olduğunu ve bundan sonra ülkeye hizmet etmek için çalışacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Türkiye'nin yeni bir atılıma, başlangıca ihtiyacı var. Hep birlikte ülkemizin geleceğini hazırlamakla ilgili sorumluluğumuz var. Yoksa gençlerimiz, analarımız, atalarımız, Mustafa Kemal Atatürk’ümüz bizden hesap sorar. Güzel, milli maneviyatı yüksek, birbirine bağlı en üst seviyede, etnik kökeni ne olursa olsun ışığı bol millet olacağız. Her yerde söylemiştim, burada da söylüyorum, her şey çok güzel olacak ve asla vazgeçmeyin." dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektiren İmamoğlu, Başkanlık makamına geçerek ziyaret defterini imzaladı.

İmamoğlu, daha sonra Başkan Gürün ve ilçe belediye başkanları ile bir süre sohbet etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu Muğla

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
tamam ekrem bey kazandiniz tebrikler. konuya geçelim de millete hizmetinizi görelim ne dersiniz
@hocca_2018 İSTANBUL u 25 YILDIR SOYANLARA NE DİYORSUNUZ..?
Yapma ya harbi kazandı mı, şükür bu aşamaya geçtiyseniz. Hukukun ırzına geçip demokrasiye sandığa darbe yaptınız ama onu napacaz, normal demokratik bir ülkede bunun cezası idamdır ama ne de olsa anayasayı filan takmayan bir cumhurreis var de mi hayat size güzel.
Çalışacağına ve canan Kaftancıoğlu başkanla üstesinden geleceklerdir!
Konuşma evresi geçti başkan, artık icraatlerini görelim.
@serdar_bucak_1980 İSTANBUL u 25 YILDIR SOYANLAR CEZASIZ MI KALACAK..?
şüphemiz yok elhamdülillah.
Bunca yıl her seçimi kazanan RTE hep halkımız kazandı dediğinde hic hak verdiniz mi acaba. Üstelik halkın %51 oyunu aldığı halde adama olmaz şeyi söylediniz. imamoğlu sizin için güzel olabilir ama bizim için antipatik bir partinin antipatik BB si...
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