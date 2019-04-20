Ekrem İmamoğlu'nun 1 Mayıs görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2013 yılının 1 Mayıs eyleminde, biber gazı yediği görüntüler ortaya çıktı.
2013 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan İmamoğlu, 1 yıl sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.
Görüntülerde, İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü teşkilatı ile yürüdüğü ve yürüyüş esnasında polisin müdahalesiyle karşılaştığı görülüyor. İlçe kortejinin önünde yürüyen Ekrem İmamoğlu, polisin biber gazına maruz kalıyor. İmamoğlu gaz atılan alandan sakin bir şekilde uzaklaşıyor.
İmamoğlu'nun biber gazı yediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.
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