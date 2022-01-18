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Ekrem İmamoğlu 'tiyatro' sözlerini eleştiren Fırat Tanış'a hak verdi! Sanatçılardan özür diledi

18.01.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Fırat Tanış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi. Tanış "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden siyasi iradeden kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz" dedi. Ekrem İmamoğlu ise Tanış'a yanıt vererek ifadelerinden dolayı özür diledi.

Ekrem İmamoğlu 'tiyatro' sözlerini eleştiren Fırat Tanış'a hak verdi! Sanatçılardan özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederi. Kim olursa, en tepesinden en altına kadar. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" sözlerine tepki gösteren oyuncu Fırat Tanış Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Tanış, paylaşımında İmamoğlu'nun sözlerini alıntılayarak "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" dedi.

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"FIRAT TANIŞ ELEŞTİRİSİNDE HAKLI"

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncu Fırat Tanış'ın haklı olduğunu belirtti. İmamoğlu paylaşımında "Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken “tiyatro yapıyorlar” dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fırat Tanış
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