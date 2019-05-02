Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

TFF ve beIN Sports tarafından düzenlenen FutbolunSüperleri ödül töreninde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ile Şenol Güneş'in yan yana geldiği ödül töreninde İmamoğlu, "Ödül almasını istediğiniz özel bir isim var mı?" yönündeki soruya "Şenol Güneş" yanıtını verdi.

EKREM İMAMOĞLU: "ŞENOL GÜNEŞ YÜZÜNDEN KALECİ OLACAKTIM"

Ekrem İmamoğlu gelen soru hakkında, "Çok futbolcu aklımdan geçebilir. Tarafsızlığımı korumak istiyorum. Ancak hem milli takım, hem de çok başarılı olduğuna inandığım Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş. Şenol Güneş yüzünden kaleci olacaktım. Onu başaramadım. Benim için bu yılın ve yılların futboldaki dev insanı Şenol Güneş'tir. Yıllar önce Şenol Güneş'in yerine kaleciliği hedeflemiştim ama başaramadım. Olamayınca demek ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldum" dedi.

"KALECİLİK ZOR İŞ, BEN O YÜZDEN BIRAKTIM"

Şenol Güneş ise "Her şeyin hayırlısı. Ülkeye hizmetin makamı yok. Bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Sunay Akın da kaleci olmak istediğini söylemişti. Kalecilik çok zor iş, ben o yüzden bıraktım" derken, İmamoğlu ise, "Kaleciliğimi bilmiyorsunuz, belki bir yetenek keşfederdiniz" dedi.

İkilinin bu anları izleyenleri gülümsetti.

