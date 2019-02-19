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Eksi 20 derecede tek tek topluyor! Nedenini duyan duygulanıyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 20 dereceye rağmen yanmamış kömür parçalarını toplayarak satan ilkokul öğrencisi, kazanacağı parayı yürekleri ısıtmak için Yemen’e gönderecek.

Eksi 20 derecede tek tek topluyor! Nedenini duyan duygulanıyor

İlçedeki Yavuz Sultan Selim İlkokulunun 4. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya, Yemen’e para göndermek için dondurucu soğukta başlattığı çalışmayla büyük takdir topladı.

Çöplük alanlarda az yanmış kömürleri eksi 20 derecede çıplak elle toplayan minik Kaya, bunu poşete doldurarak ilçedeki esnafa satıyor. Kazandığı parayı biriktiren Yusuf Kaya, Yemenli çocuklara destek olmak için göndereceğini belirtti.

'KAYITSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Kaya, “Oradaki Müslümanlar aç kalırken bizim burada kayıtsız kalmamız mümkün değil. Onlara gönderecek param yoktu, ancak çöpe atılan ve az yanmış kömür parçalarını ayıklayarak topluyorum. Eksi 20 derecede topladığım kömürü esnafa satarak biriktirdiğim parayı Yemen’deki Müslüman çocukların yürekleri ısınsın diye göndereceğim” dedi. (İHA)

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Van çaldıran kömür Yemen yusuf kaya

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