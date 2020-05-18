Ekşi Elmalar nerede ve ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden'in yer aldığı Ekşi Elmalar'ın kadrosunda Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın da rol alıyor. İşte Ekşi Elmalar filmi hakkında bilgiler.
Ekşi Elmalar filmi Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde gerçekleştirildi.
Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.
Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay
Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay
Songül Öden-Türkan Özay
Şükran Ovalı-Safiye Özay
Şükrü Özyıldız-Özgür
Fatih Artman-Hatip
Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)
Caner Cindoruk-Servet
Cezmi Baskın
Devrim Yakut-Ayda Özay
Kıvanç Baran Arslan-Cevdet
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