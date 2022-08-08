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Eksi eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Eksinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 04:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Her kelime birden fazla anlam içerir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Eksi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla alanda yeri vardır. Eş anlamlı kelimeleri de birden fazladır. Eksi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eksi eş anlamlısı ve cümle için kullanım örnekleri...

Eksi eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Eksinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İsim ve sıfat türlerinde farklı anlamları olan bir kelimedir. Matematik ve fizik alanlarında da sıkça kullanılır. Halk dilindeki günlük kullanımda da yeri vardır. Eksinin eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır. Zıt anlamlısı artıdır.

Eksi kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu farklı anlamlara sahip eksi kelimesi için üç farklı tanım yapar. İkisi isim biri sıfat olan bu tanımlar şunlardır:

  • Çıkarma işleminde – işaretinin adı, nakıs.

  • Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayılar için geçerli) menfi, nakıs, negatif, artı karşıtı.

  • Eksiklik.
    Bu tanım için şu örnek cümle verilmiştir: "Alışkanlıklarımız artıları ile eksileri ile nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza. (Nezihe Meriç)

Eksi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Nakıs, çıkarma, negatif, menfi, eksiklik, kötü, ters, aksi, fena gibi kelimeler eksi yerine kullanılabilir. Eksi, farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni ve birleşik kelimeler üretilebilir. Eksi sayı, eksi uç gibi kullanımlar bu birleşik kelimelere örnek gösterilebilir.

Türkiye'deki Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre farklı yörelerdeki farklı kullanımları şunlardır: Yarı yanmış odun, kullanılmış eşya, bir yanı yanmış odun…

Eksinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu şekilde o kelimenin yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelimesini de doğru seçmek mümkündür. Cümlenin bütününe bakarak kelimenin hangi anlamda ve ne sebeple kullanıldığı anlaşılabilir.

Eksi eş anlamlısı kelimeler ve eksi kelimesi ile kurulabilecek bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Böyle tembellik yapmaya devam edersen sana eksi not vereceğim bilgin olsun!
  • İnsanlara karşı cana yakın olamıyor ve bence en büyük eksisi bu.
  • Üzgünüm ama hamilelik testi sonucunuz menfi.
  • Çıkartma işleminde eksi işareti kullanılır.


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