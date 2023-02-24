Ekşili çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kahramanmaraş usulü ekşili çorba tarifi!

Ana yemekten önce servis edebileceğiniz nefis bir tarif olan ekşili çorba, Kahramanmaraş'ta sıklıkla sofralarda ter alan bir lezzettir. Peki ekşili çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ekşili çorba tarifi ve malzemeleri...

MALZEMELER 1 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağından biraz fazla yarma ( dövme )

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 bağ pazı ( pancar ) { semizotu patlıcan veya ıspanakta kullanılabilir }

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sumak ekşisi ( limonda kullanılabilir )

Tuz

Pulbiber

Nane

Tereyağ veya sıvı yağ

TARİF Mercimek ve yarmayı yıkayıp üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin ve tencereyi ocağa alın.

Haşlanmış nohut kullanacaksanız nohutu daha sonra ekleyebilirsiniz. Kullanmayacaksanız nohutu bir bardaktan biraz daha az olacak şekilde bu aşamada ekleyip pişirin.

Çorbaya ara ara su ekleyin.

Diğer taraftan pazıları yıkayıp ince ince doğrayın.

Mercimek ve yarma yumuşadığında nohutu ilave edin ve biraz daha pişirin.

Ardından pazıyı ekleyin.

Pazılar piştiğinde çorbanın kıvamını ayarlayıp ekşisi ve sarımsağı ilave edin.

5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın.

Üzerine yağ, pulbiber ve nane ile hazırlanan sosu dökerek servis tabağına alın.

Afiyet olsun...



