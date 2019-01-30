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Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar

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SEYAHAT  | 30.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen turistler, Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve adadaki Akdamar Kilisesi'ne uğramadan dönmüyor.

Ekspres yolcularının favori durağı Akdamar

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve kilise, kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.

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İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün eşsiz maviliği, kışın da kar sonrası oluşan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerin hafızasına yerleşen Akdamar Adası, son yağışlarla eşsiz bir güzelliğe büründü.

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Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Adası'ndaki kilise, bembeyaz kar örtüsü, çevresini saran dağlar ve masmavi gökyüzüyle misafirlerini ağırlıyor.

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Fotoğraf sanatçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasındaki Akdamar, Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.

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"Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım"

Doğu Ekspresi ile İstanbul'dan yola çıkan Taner ve Semra Antalya çifti, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirtti.

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Van'ı ve değerlerini çok beğendiğini anlatan Semra Antalya, "Kentin güzelliklerine bayıldık. Keşke daha önce gelseydik." dedi.

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İzmir'den ekspresle kente gelen Şükran Sayı ise Van'ı grup olarak gezme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım. Akdamar çok güzel. İnsanlar çok iyi, misafirperver ve samimi. Buraya yeniden gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

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İzmir'de tur rehberliği yapan ve gezi amacıyla Van'a gelen Bircan Tağıl, "Misafirlerimizi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tarihi, kültürü doğayı, gelenekleri ve zenginlikleri görmeleri için getiriyoruz. Bu bölge dört mevsim çok güzel. Ama bana göre kışın daha da güzel oluyor." diye konuştu.

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Ekspres yolcuları akdamar Akdamar Kilisesi Van Gölü

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