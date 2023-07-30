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El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i çok farklı geçti!

30.07.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

ABD'de düzenlenen turnuvada, yeni sezonun ilk "El Clasico" mücadelesinde, İspanya'nın iki ezeli rakibi Barcelona ile Real Madrid, Arlington kentindelki AT&T Stadı'nda karşılaştı.

Barcelona, 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin ve 90+1. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e dönen milli futbolcu Arda Güler'in yokluğunda, Real Madrid'de yeni transferlerden Jude Bellingham, mücadelede görev aldı.

Organizasyonda, Barcelona, Real Madrid'in yanı sıra İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.

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