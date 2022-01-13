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El Clasico'da kazanan yine aynı! Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı

13.01.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Süper Kupası'nda yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Uzatmalar sonucunda Real Madrid Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

El Clasico'da kazanan yine aynı! Barcelona'yı uzatmalarda yenen Real Madrid, Süper Kupa'da finale kaldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, ikinci yarısı da 2-2'lik skorla tamamlandı.

Maçta Barcelona'nın gollerini Luuk de Jong (Dk. 41) ve Ansu Fati (Dk. 83) atarken, Real Madrid'de Vinicius Junior (Dk. 25), Karim Benzema (Dk.72) ve Federico Valverde (Dk. 98) rakip ağları havalandırdı.

247'NCİ MAÇ OYNANDI

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Bu arada İspanya'nın iki ezeli takımı arasında El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan rekabette 247'nci karşılaşma oynandı.

El Clasico'larda Real Madrid'in 100 Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İspanyol liginde de kötü bir dönemden geçen Barcelona, lider Real Madrid'in (1 maçı fazla) 17 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alıyor.

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