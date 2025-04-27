El Clasico sonrası Arda Güler krizi! Performansıyla taraftarı mest etmişti... "Onu bir daha görmek istemiyorum"

Dün oynanan El Clasico'da oyuna sonradan girerek performansıyla taraftarının beğenisini kazanan Arda Güler için, bazı sosyal medya kullanıcıları Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. Sosyal Medyada Ancelotti için, "Onu bir daha görmek istemiyorum" diyenler oldu.

'ANCELOTTI'Yİ BU TAKIMDA BİR GÜN BİLE DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUM!'

@ECHx16_ isimli kullanıcı da şu yorumu yaptı: "Bugün Arda Güler'den ustaca bir performans daha izledik ancak bunun tadını çıkarmaya vakit yok çünkü Madridistalar, bir sonraki maç onun yine yedek kulübesinde olacağını biliyor. Bu kadar yeter. Ancelotti'yi bu takımda bir gün bile daha görmek istemiyorum, buna dayanamıyorum. Arda'nın mirasını yok etmeye kararlı bir teknik direktör."

ARDA GÜLER'DEN ASİST!

Arda Güler'in asistiyle Real Madrid öne geçti. 55. dakikada oyuna giren milli oyuncu, kazanılan köşe vuruşunda şık bir orta yaptı. Real Madrid, Tchouameni'nin kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi.