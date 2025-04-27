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El Clasico sonrası Arda Güler krizi! Performansıyla taraftarı mest etmişti... "Onu bir daha görmek istemiyorum"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 08:56
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası Final maçında El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'ya uzatmalarda 3-2 yenildi ve Los Blancos'un üzerindeki kara bulutlar daha da arttı. Oyuna 55. dakikada giren Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, 77'de asist yaparak kısa sürede etkisini gösterdi. Maç sonunda ise Carlo Ancelotti'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

El Clasico sonrası Arda Güler krizi! Performansıyla taraftarı mest etmişti... "Onu bir daha görmek istemiyorum"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Dün oynanan El Clasico'da oyuna sonradan girerek performansıyla taraftarının beğenisini kazanan Arda Güler için, bazı sosyal medya kullanıcıları Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. Sosyal Medyada Ancelotti için, "Onu bir daha görmek istemiyorum" diyenler oldu.

'ANCELOTTI'Yİ BU TAKIMDA BİR GÜN BİLE DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUM!'

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@ECHx16_ isimli kullanıcı da şu yorumu yaptı: "Bugün Arda Güler'den ustaca bir performans daha izledik ancak bunun tadını çıkarmaya vakit yok çünkü Madridistalar, bir sonraki maç onun yine yedek kulübesinde olacağını biliyor. Bu kadar yeter. Ancelotti'yi bu takımda bir gün bile daha görmek istemiyorum, buna dayanamıyorum. Arda'nın mirasını yok etmeye kararlı bir teknik direktör."

ARDA GÜLER'DEN ASİST!

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Arda Güler'in asistiyle Real Madrid öne geçti. 55. dakikada oyuna giren milli oyuncu, kazanılan köşe vuruşunda şık bir orta yaptı. Real Madrid, Tchouameni'nin kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi.

El Clasico'da Arda Güler şov! El Clasico'da Arda Güler şov!
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Anahtar Kelimeler:
spor El Clasico Arda Güler futbol real madrid
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