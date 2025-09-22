Mynet Trend

El emeği değeri bin kat arttı: Fiyatlar uçtu gitti... Kayseri, Uşak, Sivas, Kars'ta yapılıp yurt dışında rekor fiyatlara satılıyor!

Kimimiz desenlerini incelerken anne babamızdan azar işittik, kimimiz üstünde oyunlar oynadık... Kök boyalarla renklendirilmiş, kültürel motifler taşıyan el dokuması halılar koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Fiyatlar dudak uçuklatıyor; iyi korunmuş parçalar 100 bin lirayı aşarken, nadir halılar yurt dışında rekor fiyatlara alıcı buluyor.

Bir zamanlar evlerin baş köşesinde yer alan el dokuması halılar, günümüzde koleksiyoncular ve antikacılar arasında büyük ilgi görüyor. Uzun yıllar saklanan ya da duvarlara asılarak korunan bu halılar, artık sadece bir eşya değil, kültürel bir miras ve sanat eseri olarak kabul ediliyor.

El emeği değeri bin kat arttı: Fiyatlar uçtu gitti... Kayseri, Uşak, Sivas, Kars ta yapılıp yurt dışında rekor fiyatlara satılıyor! 1

KÖK BOYALAR VE KÜLTÜREL MOTİFLER

Kayseri, Uşak, Sivas, Kars ve Gördes gibi halıcılığıyla ünlü bölgelerden çıkan el dokuması halılar, canlı renklerini doğal kök boyalardan alıyor. Her bir halının üzerindeki desen, dokunduğu dönemin sosyal yaşamını, inançlarını ve geleneklerini yansıtıyor. Ancak makine halılarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu el emeği ürünler giderek azaldı ve nadirleşti.

El emeği değeri bin kat arttı: Fiyatlar uçtu gitti... Kayseri, Uşak, Sivas, Kars ta yapılıp yurt dışında rekor fiyatlara satılıyor! 2

FİYATLARI UÇTU

Bugün iyi korunmuş orijinal bir el dokuması halı, 80-100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Nadir bulunan parçalar ise 200-300 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Bazı özel halılar, yurtdışındaki açık artırmalarda rekor fiyatlara alıcı bulurken, yıpranmış, tamir edilmiş ya da orijinalliği bozulmuş halıların değeri ise ciddi şekilde düşüyor.

