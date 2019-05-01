El freni çekilmeyen aracı durdurmak için önüne böyle atladı

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Yolun kenarında duran Yavuz Bayraktar, üzerine doğru gelen aracın şoförüne yer olmadığını anlatmaya çalıştı. Bütün çabalarına rağmen aracın üzerine doğru geldiğini fark eden Bayraktar, dikkatli baktığında aracın içerisinde şoförün olmadığını fark etti.
Giden aracın önüne geçip durduran vatandaş bir faciayı engelledi. Bayraktar'ın bu mücadelesi bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (İHA)
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