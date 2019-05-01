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El freni çekilmeyen aracı durdurmak için önüne böyle atladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 08:45 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için aracından inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli şahıs arabayı durdurmak için önüne geçti. Bayraktar'ın mücadelesi anbean kaydedildi.

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Yolun kenarında duran Yavuz Bayraktar, üzerine doğru gelen aracın şoförüne yer olmadığını anlatmaya çalıştı. Bütün çabalarına rağmen aracın üzerine doğru geldiğini fark eden Bayraktar, dikkatli baktığında aracın içerisinde şoförün olmadığını fark etti.

Giden aracın önüne geçip durduran vatandaş bir faciayı engelledi. Bayraktar'ın bu mücadelesi bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon el freni

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