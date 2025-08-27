Mynet Trend

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe'yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu

Çiğdem Sevinç

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, kilden yapılmış 8 bin yıllık tilki postlu erkek heykelcik (figürin) bulundu. Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Üslubu, üstündeki kostüm açısından Ulucak'taki diğer figürinlerden ayrılıyor. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yle ikonografik olarak bizi bağlıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin desteğiyle İzmir'in en eski yerleşimi olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 1

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009'da kazı başkanlığını devraldığı höyükteki bu yılki çalışmalarda 9 santimetre boyunda ve 8 bin yıllık tilki postlu erkek heykelcik bulundu.

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 2

'ULUCAK'IN TARİHİ 350 YIL DAHA GERİYE GİTTİ'

İzmir'in ilk köy yerleşimlerinden birinin Ulucak Höyüğü olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Çevik, "Burası 45 kuşak boyunca, sürekli iskan edilmiş Neolitik yerleşim. Batı Anadolu için anahtar yerleşim olduğunu söyleyebiliriz. Çiftçi köy yerleşimi olan bölge, 8 bin 500 yıl öncesine tarihleniyordu. Yaptığımız kazılarla beraber Ulucak'ın tarihi 350 yıl daha geriye gitti. Günümüzden 8 bin 850 yıl öncesine tarihlendi. Batı Anadolu'daki çiftçi köy yerleşim olması, 45 kuşak boyunca, 1150 yıl süresince kesintisiz iskan edilmiş olması; sosyal, ekonomik, toplumsal ve beslenmeye dayalı oluşu gibi her açıdan 1150 yıllık yaşamı görebilmemizi sağlıyor" dedi.

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 3

'GÖBEKLİTEPE İLE 4 BİN YILLIK ZAMAN FARKI VAR'

Bu yılki kazılarda ortaya çıkartılan buluntudan bahseden Prof. Dr. Çevik, "Kazılarımızda genelde kilden yapılmış heykelcikler buluyoruz. Yine genellikle kadın figürini oluyor. Cinsiyetsiz heykelciklerle de karşılaşıyoruz. Şimdiye kadar bulunmuş tek bir erkek figürini vardı. Bu sene bir erkek figürini daha bulduk. Üslubu, üstündeki kostüm açısından Ulucak'taki diğer figürinlerden ayrılıyor. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yle ikonografik olarak bizi bağlıyor. Göbeklitepe'deki merkezi T sütunların, insan biçiminde betimlendiğini görüyoruz. Kemer, el ve giysi gibi detayların yapıldığını görüyoruz. Göbeklitepe'deki buluntuların giysi detaylarından, belden aşağıya tilki postu olduğu belirtiliyordu. Orayla, burası arasında 4 bin yıllık zaman farkı var. Burada bulduğumuz figürinde de bu giysi detayını görebiliyoruz" diye konuştu.

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 4

'4 BİN YIL SONRA BATI ANADOLU'DA KARŞIMIZA ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Figürinin kilden yapıldığını ve 9 santim uzunluğunda olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, "8 bin yıllık figürin cinsel organına doğru bir tilki postu olduğu dikkati çekiyor. Başında ise şapka tarzında törensel bir kıyafet olduğunu görüyoruz. Her ne kadar giydirilmiş olsa da cinsel organı açıkta bırakılmış. Kadınlar genelde çıplak betimleniyor. Kadının gücü, iri kalçalar ve iri göğüslerle simgeleniyor. Böylelikle kadının varoluşunu gücünü kudretini gösteriyor. Erkek figürinlerinin genelde giysili olması, muhtemelen avcılık gibi o gücün kazandırıldığını ortaya koyuyor. Bu figürinde Doğu Anadolu'da yapılmış tasvirlerin, 4 bin yıl sonra Batı Anadolu'da da karşımıza çıktığını görüyoruz" dedi.

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 5

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 6

El kadar ancak değeri çok büyük! Göbeklitepe yle bağlantılı olabilir... Kazı çalışmaları sırasında bulundu 7

(DHA)

