El Kızı dizisi Ali kimdir? El Kızı dizisi Münir Can Cindoruk kimdir, Caner Cindoruk ile kardeş mi?

FOX TV'de ilk bölümüyle yayınlanan El Kızı dizisinde Ali karakterini canlandıran kişi araştırma konusu oldu. Dizide Ali karakterini oyuncu Münir Can Cindoruk canlandırıyor. Cindoruk'un, Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un kardeşi olup olmadığı merak ediliyor. Peki El Kızı dizisi Ali kimdir?

MÜNİR CAN CİNDORUK KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu olarak bilinen Münir Can Cindoruk, 1990 tarihinde Adana'da dünyada geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Münir Can Cindoruk, 2008 senesinden itibaren Kelebek, İnsan Aldandı, Tuhaf Zamanlar, İçerdekiler, Dayan Yüreğim gibi birçok film ve dizide rol almıştır.

CANER CİNDORUK İLE MÜNİR CAN CİNDORUK KARDEŞ Mİ?

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de ünlü isimler olarak biliniyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren özel hayatı merak konusu olan Cindoruk'un kardeşleri Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk'tur.

EL KIZI DİZİSİ ALİ KİMDİR?

Dizide Ali karakteri; şirketin ortağı, Ezo'nun dedesinin kadim dostu Ekrem'in torunudur. Ezo ile birlikte büyümüşlerdir. Yıllar geçtikçe Ali'nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir.

Harun'un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo'ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açar. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo'yu ondan daha da uzaklaştırır.

