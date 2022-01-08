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El Kızı neden yok? El Kızı final mi oldu? El Kızı yeni bölüm ne zaman?

08.01.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığı El Kızı dizisi, her cumartesi izleyiciyi ekrana kilitliyor. Ancak dizinin 8 Ocak Cumartesi yayın akışında yer almaması, ''El Kızı neden yok?'' ve ''El Kızı final mi oldu?'' gibi soruları gündeme getirdi.

El Kızı neden yok? El Kızı final mi oldu? El Kızı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Feride Kaytan, senaryosunu Hilal Yıldız'ın üstlendiği El Kızı dizisinin 8 Ocak Cumartertesi yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki El Kızı neden yok? İşte yanıtı...

EL KIZI NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında El Kızı da bulunuyor. Öte yandan dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı konuşuluyor. El Kızı'nın yeni bölümü, 15 Ocak Cuma günü FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

El Kızı neden yok? El Kızı final mi oldu? El Kızı yeni bölüm ne zaman?

8 OCAK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Mahkum

16.00 Kanunsuz Topraklar

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Maske Kimsin Sen?

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Sevda Erginci
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