El Kızı neden yok? El Kızı final mi oldu? El Kızı yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Feride Kaytan, senaryosunu Hilal Yıldız'ın üstlendiği El Kızı dizisinin 8 Ocak Cumartertesi yayın akışında yer almaması, seyirciyi endişelendirdi. Peki El Kızı neden yok? İşte yanıtı...
Yılbaşı tatili nedeniyle çekimlerine ara veren diziler arasında El Kızı da bulunuyor. Öte yandan dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı konuşuluyor. El Kızı'nın yeni bölümü, 15 Ocak Cuma günü FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Mahkum
16.00 Kanunsuz Topraklar
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Maske Kimsin Sen?
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