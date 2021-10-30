El Kızı nerede çekiliyor? El Kızı Muğla'nın neresinde, hangi ilçesinde çekiliyor?

FOX TV ekranlarında yayın hayatınabaşlayan El Kızı (Elkızı) dizisinin çekim adresi ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sevilen dizi hakkında izleyiciler araştırmalar yapmaya başladı. Peki El Kızı nerede çekiliyor?
Ekranlarda yeni başlayan dizilerden olan Elkızı dizisinin çekimlerinin Muğla’da yapıldığı biliniyor. Dizi Muğla’nın Ula ilçesi ve çevresinde çekilirken Marmaris, Köyceğiz, Gökova Körfezi gibi ilçelerin de çekimleri içerisinde yer aldığı ifade edildi.
Dizide bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı sebebiyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin konu alındığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı bütün zorluklar konu alınmaktadır.
Ezo Bozdağlı: Sevda Erginci
Cavidan Bozdağlı: Perihan Savaş
Resul Bozdağlı: Fikret Kuşkan
Ayfer Bozdağlı: Nur Yazar
Bekir Yılmaz: Sinan Arslan
Ekrem Demir: Macit Koper
Aslı Yaman: Pelinsu Çileli
Nermin Şanlı: Toprak Sağlam
Harun Karasu: İsmail Ege Şaşmaz
Ali Demir: Münir Can Cindoruk
Zeliha Bozdağlı: Sedef Avcı
Seher Çetin: Çağla Şimşek
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