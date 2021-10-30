El Kızı nerede çekiliyor? El Kızı Muğla'nın neresinde, hangi ilçesinde çekiliyor?

FOX TV ekranlarında yayın hayatınabaşlayan El Kızı (Elkızı) dizisinin çekim adresi ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sevilen dizi hakkında izleyiciler araştırmalar yapmaya başladı. Peki El Kızı nerede çekiliyor?

EL KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranlarda yeni başlayan dizilerden olan Elkızı dizisinin çekimlerinin Muğla’da yapıldığı biliniyor. Dizi Muğla’nın Ula ilçesi ve çevresinde çekilirken Marmaris, Köyceğiz, Gökova Körfezi gibi ilçelerin de çekimleri içerisinde yer aldığı ifade edildi.

EL KIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı sebebiyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin konu alındığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı bütün zorluklar konu alınmaktadır.

EL KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ezo Bozdağlı: Sevda Erginci

Cavidan Bozdağlı: Perihan Savaş

Resul Bozdağlı: Fikret Kuşkan

Ayfer Bozdağlı: Nur Yazar

Bekir Yılmaz: Sinan Arslan

Ekrem Demir: Macit Koper

Aslı Yaman: Pelinsu Çileli

Nermin Şanlı: Toprak Sağlam

Harun Karasu: İsmail Ege Şaşmaz

Ali Demir: Münir Can Cindoruk

Zeliha Bozdağlı: Sedef Avcı

Seher Çetin: Çağla Şimşek



