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El Nino kasıp kavuracak: 857 bin can kaybı bekleniyor! En riskli ülkeler açıklandı

El Nino hava olayının neden olabileceği aşırı sıcaklıkların dünya genelinde yüz binlerce kişinin ölümüne yol açabileceği öne sürüldü. Climate Impact Lab araştırmacıları, hazırladıkları interaktif haritayla sıcaklık kaynaklı ölümlerin en fazla görülebileceği ülkeleri belirledi. Tahminlere göre önümüzdeki altı ayda 372 binden fazla kişinin daha can kaybına sebep olabilir.

El Nino kasıp kavuracak: 857 bin can kaybı bekleniyor! En riskli ülkeler açıklandı
Çiğdem Berfin Sevinç

Climate Impact Lab araştırmacıları, El Niño'nun aşırı sıcaklıklar nedeniyle yol açabileceği can kayıplarını gösteren interaktif bir harita hazırladı. El Niño Heat Mortality Tracker adı verilen haritada, hangi ülkelerin ve bölgelerin daha fazla risk altında olduğu ortaya konuldu.

Araştırmacıların tahminlerine göre El Niño'nun etkileri nedeniyle yaşanabilecek ek ölümlerin büyük bölümünün küresel güneyde görülmesi bekleniyor. Nijerya'nın en fazla can kaybının yaşanabileceği ülke olması öngörülürken Hindistan, Endonezya, Brezilya ve Sudan da riskin yüksek olduğu ülkeler arasında gösterildi.

El Nino kasıp kavuracak: 857 bin can kaybı bekleniyor! En riskli ülkeler açıklandı 1

HİNDİSTAN VE ENDONEZYA İÇİN KRİTİK UYARI

Araştırmada Hindistan'da önümüzdeki aylarda sıcaklık kaynaklı ölümlerin artabileceği belirtildi. Özellikle mart ayının aşırı sıcaklar nedeniyle zor geçebileceği tahmin ediliyor.

Endonezya da El Niño'nun etkilerinin ağır hissedilebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Araştırmacılar, hazırlanan haritanın aşırı sıcaklıkların en fazla can kaybına neden olabileceği bölgelerin belirlenmesine yardımcı olacağını ifade ediyor.

Climate Impact Lab'in kurucu ortaklarından Profesör Michael Greenstone, aşırı sıcaklıkların nerelerde can kaybına yol açabileceğini önceden tahmin etmenin önemli olduğunu belirtti. Greenstone, bu sayede yetkililerin gerekli önlemleri can kayıpları yaşanmadan önce alabileceğini söyledi.

El Nino kasıp kavuracak: 857 bin can kaybı bekleniyor! En riskli ülkeler açıklandı 2

ABD VE ÇİN'DEKİ RİSKLİ BÖLGELER DE BELİRLENDİ

Araştırmada ülkelerin yanı sıra belirli bölgelerdeki riskler de incelendi. ABD'de Kaliforniya ve Kuzey Carolina, sıcaklık kaynaklı ölümlerin daha fazla görülebileceği bölgeler arasında gösterildi.

Çin'in güneyinin de yüksek risk taşıdığı belirtilirken ülkenin kuzeyinde benzer düzeyde bir tehlike beklenmediği aktarıldı.

Climate Impact Lab'den Yardımcı Doçent Tamma Carleton ise verilerin aşırı sıcaklıkların yol açabileceği ölümlere karşı önlem alınmasının önemini ortaya koyduğunu belirtti. Carleton, aşırı sıcaklıklarla mücadele çalışmalarının yanı sıra gıda güvenliğine yönelik risklerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

El Nino kasıp kavuracak: 857 bin can kaybı bekleniyor! En riskli ülkeler açıklandı 3

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Anahtar Kelimeler:
Ülke el nino ölüm
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