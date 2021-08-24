SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. El Salvador eski federasyon başkanı rüşveti itiraf etti

El Salvador eski federasyon başkanı rüşveti itiraf etti

24.08.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, FIFA'daki yolsuzluk skandalıyla ilgili ABD'de süren davada suçunu itiraf etti.

El Salvador eski federasyon başkanı rüşveti itiraf etti

Daha önce federal mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden Vasquez, bu kez milli takımın oynadığı maçlardaki medya ve pazarlama haklarının verilmesi karşılığında rüşvet aldığını söyledi.

65 yaşındaki Vasquez, 2012'de kendisinin de arasında bulunduğu federasyon yetkililerinin, El Salvador Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarının yayın hakları için yaklaşık 350 bin dolar aldığını belirtti.

2015'te ABD'de açılan FIFA'ya yönelik yolsuzluk davasında 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Vazquez, 2009'un haziran ayından 2011'in temmuz ayına kadar El Salvador Futbol Federasyonunu yönetmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atalanta son dakika golüyle kazandıAtalanta son dakika golüyle kazandı
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
Ali Akman golle başladıAli Akman golle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray son dakikada güldü!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.