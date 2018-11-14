El ve ayaklarda çıkan nasırlardan doğal yolla nasıl kurturulur?

Doğal asit kaynaklarından faydalanın

Limonda bulunan asitler, nasır tedavisinde oldukça etkili olacaktır. Limonu dilimleyin ve nasırlı bölgeye limon dilimini bez yardımıyla sarın ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Limon yöntemini 3 gün boyunca üst üste uygulayabilirsiniz.

Su ve karbonat ikilisi

Karbonat ve ılık su kullanarak hazırlayacağınız macun ikinci bir alternatif... Karışımı macun kıvamına getirmek için ölçüleri kendiniz belirleyin, en sağlıklısı bu şekilde olacaktır. Macun kıvamına gelen karışımı nasırlı bölgeye uygulayın. Yarım saat boyunca bekletin ve kuruyan alanı ılık su ile durulayın. Doğal macunu haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

Ev yapımı merhem hazırlayın

Etkisi biraz uzun vadede ortaya çıksa da son derece sağlıklı bir yöntemdir. Ev yapımı merhemde sarımsak ve doğal zeytinyağı kullanılır. Bir diş sarımsağı zeytinyağı ile birlikte iyi bir şekilde ezin. Sarımsak tamamen ezildikten sonra tıpkı limonda olduğu gibi ayağınıza karışımı sürün ve sargı beziyle sabitleyin. Bir gece boyunca ayağınızda bekletin.

Soğan yöntemi

Antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliği olan soğan nasır tedavisinde etkili bir yöntemdir. İltihap önleyici bir besin olan soğanı ikiye bölün ve nasır bölgeye uygulayın. Ancak soğan yöntemi tedavisinde sonucu biraz daha geç alabilirsiniz. Haftada bir kez uygulayacağınız soğan yöntemiyle sonucu 1 ay içinde alabilirsiniz.