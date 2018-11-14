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El ve ayaklarda çıkan nasırlardan doğal yolla nasıl kurturulur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Her yaşta insanda el ve ayak bölgelerinde deri kalınlaşması sonucu nasır meydana gelebilir. Oldukça can yakan bir sorundur. Yanlış ayakkabı seçimi, aşırı sürtünme gibi yöntemler derinin kalınlaşmasına neden olabilir. Şimdi paylaşacağımız bu yöntemler sayesinde canınızı yakan nasırlardan doğal yollarla kurtulmanız mümkün.

El ve ayaklarda çıkan nasırlardan doğal yolla nasıl kurturulur?

Doğal asit kaynaklarından faydalanın

nasır1

Limonda bulunan asitler, nasır tedavisinde oldukça etkili olacaktır. Limonu dilimleyin ve nasırlı bölgeye limon dilimini bez yardımıyla sarın ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Limon yöntemini 3 gün boyunca üst üste uygulayabilirsiniz.

Su ve karbonat ikilisi

karbonat

Karbonat ve ılık su kullanarak hazırlayacağınız macun ikinci bir alternatif... Karışımı macun kıvamına getirmek için ölçüleri kendiniz belirleyin, en sağlıklısı bu şekilde olacaktır. Macun kıvamına gelen karışımı nasırlı bölgeye uygulayın. Yarım saat boyunca bekletin ve kuruyan alanı ılık su ile durulayın. Doğal macunu haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

Ev yapımı merhem hazırlayın

sarımsak

Etkisi biraz uzun vadede ortaya çıksa da son derece sağlıklı bir yöntemdir. Ev yapımı merhemde sarımsak ve doğal zeytinyağı kullanılır. Bir diş sarımsağı zeytinyağı ile birlikte iyi bir şekilde ezin. Sarımsak tamamen ezildikten sonra tıpkı limonda olduğu gibi ayağınıza karışımı sürün ve sargı beziyle sabitleyin. Bir gece boyunca ayağınızda bekletin.

Soğan yöntemi

sogan

Antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliği olan soğan nasır tedavisinde etkili bir yöntemdir. İltihap önleyici bir besin olan soğanı ikiye bölün ve nasır bölgeye uygulayın. Ancak soğan yöntemi tedavisinde sonucu biraz daha geç alabilirsiniz. Haftada bir kez uygulayacağınız soğan yöntemiyle sonucu 1 ay içinde alabilirsiniz.

Isırgan otu yöntemi

ısırgan otu

Isırgan otu da antiinfamatuvar özelliği olan bir bitkidir ve alternatif tıpta sıkça kullanılır. Nasırlardan tamamen kurtulmak istiyorsanız; ısırgan otunu macun kıvamına gelene kadar kaynatın. Isırgan otu ılıdıktan sonra nasırlı bölgeye uygulayın ve sarın. Yaklaşık 3 saat boyunca ilgili bölgede ısırgan otunu bekletin. Isırgan otu tedavisini haftanın iki günü uygulayarak nasırlardan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

nasıre

Nasır tedavisinden sonra bir daha bu durumu yaşamamak için ellerinizi bolca nemlendirmelisiniz. Duş aldıktan sonra vücudunuzu ve ellerinizi doğru bir ürünle nemlendirip bu sorunun tekrarlanmasının önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda ayakkabı seçiminize de son derece dikkat etmeli, tabanı ince ve sıkı ayakkabılardan uzak durmalısınız.


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