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Elazığ’da kış için kurutmalık mesaisi başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Elazığ’da yazın tazesi kışın ise kurutmalıkları yoğun olarak tüketilen patlıcan ve biberler, tek tek ipe dizilerek güneşin altında bırakılmaya başlandı.

Elazığ’da kış hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu senede yazdan başladı. Yaz aylarında taze taze tüketilen, kışın ise kurutulmuş dolmalık olarak sofralarda yer alan patlıcan ve biberler askılara asılmaya başlandı. Kent merkezinde kadınlar kendi imkanları ile kışlık tüketeceği kadar patlıcan ve biberi kuruturken, bazıları da bunun ticaretini yapıyor. Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Göllübağ mahallesinde bahçesi bulunan Hacı Ömer Çetin de, doğal olarak yetiştirdiği patlıcan ve biberleri ailesi ve komşularının yardımı ile tek tek bahçeden toplayıp, içlerini oyduktan sonra ipe dizip kurutarak satışa hazır hale getiriyor. Yaklaşık 3 bin bağ kurutmalık yapan ve satan Çetin, Elazığ'ın dışında, yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

ALMAK İÇİN DIŞARIDAN GELENLER BİLE VAR

Kurutmalıkların kış yiyecekleri olduğunu anımsatan Hacı Ömer Çetin, "Sezon başladı. 3 bine yakın bağ yapıyorum. Bunları dışarıdan gelip götürenler var. Elazığlı olup da bilenler gelip götürüyorlar. Almanya, Fransa ve Hollanda’dan gelip de Elazığ’dan alanlar var. Bizim Elazığ halkı da bazıları kendileri yapar, bazılar da satın alırlar. Komşularım, dostlarım ve arkadaşlarım gelip yardım ediyorlar. Bu iş bir kişi ile yapılacak iş değil. 5-10 kişiyle yapıyoruz, bazen işçi getiriyorum"dedi.

Kurutmalıkların dolmalık olarak bilindiğini de aktaran Çetin, Elazığ'da ve çevresinde ise buna kofik dediklerini aktardı.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YİYEBİLİRSİNİZ

Komşusuna yardım amaçlı geldiğini belirten Mahmut Varol, "Tarladan halka, dolmalık biber ve patlıcan yapıyoruz. Yardım amaçlı buradayız. Bizde katkıda bulunmak için yardıma geldik. Vatandaşın gönül rahatlığıyla yiyebilmesi için natürel olarak tarladan halka sunmaya aracılık ediyoruz” diye konuştu.

Tüm ürünleri ekip biçtiklerini vurgulayan Tevhide Çetin ise, “Eve nasıl yaparsam dükkanıma da aynısını yaparım. Çünkü millet ona para verip yiyecek”ifadelerini kullandı

Elazığ’da kış için kurutmalık mesaisi başladı

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AW786078_03
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Anahtar Kelimeler:
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