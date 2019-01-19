Elazığ'da örnek davranış, kahvaltısını köpeğe verdi

Güvenlik kamerasının kaydettiği örnek olay Elazığ Belediyesi önünde yaşandı.

Yolda bir köpeği gören bir kişi önce onu sevdi, ardından da poşetinden çıkardığı simit veya poğaça olduğu tahmin edilen yiyeceğinin birini ona vererek hareket etti. Arkasına dönüp bakan şahıs, köpeğin verdiği yiyeceği yediğini görünce geri dönerek poşetindeki diğer yiyeceği de hayvana verdi. İlkini yiyen köpek ikincisini alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar ise belediyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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