TREND

Elazığ'da örnek davranış, kahvaltısını köpeğe verdi

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

Elazığ'da güvenlik kameraları örnek bir davranışı kaydetti. İşe gittiği tahmin edilen bir kişi, sokak köpeğini önce sevdi ardından kahvaltı yapmak için aldığı tahmin edilen poğaça veya simidini hayvana verdi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği örnek olay Elazığ Belediyesi önünde yaşandı.

Yolda bir köpeği gören bir kişi önce onu sevdi, ardından da poşetinden çıkardığı simit veya poğaça olduğu tahmin edilen yiyeceğinin birini ona vererek hareket etti. Arkasına dönüp bakan şahıs, köpeğin verdiği yiyeceği yediğini görünce geri dönerek poşetindeki diğer yiyeceği de hayvana verdi. İlkini yiyen köpek ikincisini alarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar ise belediyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Bu kış her yerde göreceğimiz kaban modelleri


Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Minik öğrenci cevabıyla kırdı geçirdiMinik öğrenci cevabıyla kırdı geçirdi
'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Elazığ

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Dünyayı korkutan rapor! Eğer önlem alınmazsa...

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

Gözler oradaydı! Erdoğan ayakta alkışladı

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

IMDB puanına göre son 10 yıl içinde çekilen en iyi 10 Türk dizisi!

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İnegöl'de sis kabusu! Görüş mesafesi sıfıra düştü

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Tüylü hayvan sanıp sopayla dürttü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vali ve minik öğrencinin diyaloğu güldürdü

Minik öğrenci cevabıyla kırdı geçirdi

Kurbanların arasında siz de olabilirsiniz! 'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!

'Dark Web'ten 21 milyon parola çıktı!

Türkiye sayesinde ilk kez pamuk şeker yediler

Türkiye sayesinde ilk kez pamuk şeker yediler

Rızasız cinsel ilişki tecavüz kapsamına alınacak

Rızasız cinsel ilişki tecavüz kapsamına alınacak

Ot biçme makinesiyle kar küreyen Karadenizli sosyal medyada ilgi gördü

Ot biçme makinesiyle kar küredi!

Ay Piramidi'nin altında gizli geçit bulundu

Ay Piramidi'nin altında gizli geçit bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.