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Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Ağın ilçesinde yol ortasında 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi. Beyelması köyü mevkiinde otomobiliyle yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, yolda 2 yılanın birbirine kenetlendiğini gördü.

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı

Aracını durduran sürücü, cep telefonu kamerasıyla 2 yılanın dans edercesine hareketlerini görüntüledi. Yılanlar, çftleşme dansının ardından bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu. (DHA)

Elazığ'da yılanların çiftleşme dansı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde yılanların su kanalındaki dansı çiftçiler tarafından görüntülenmişti. İşte o anlar:

Eğil ilçesinde tarlalarını sulayan çiftçiler, su kanalında boyları yaklaşık 2 metreyi bulan iki yılan fark etti. Hemen cep telefonlarına sarılan çiftçiler, iki yılanın su üzerindeki dansını kaydetti. İnsanların çok nadir olarak tanık olduğu dansı görüntüleyen çiftçiler, yılanların daha sonra gözden kaybolduğunu kaydetti. (İHA-DHA)


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Elazığ yılan

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