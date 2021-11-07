Elbet Bir Gün nerede çekiliyor? Elbet Bir gün dizisinin konusu nedir?

FOX TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi, iki kız kardeşin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini konu almakta. Elbet Bir Gün dizisinin konusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Elbet Bir Gün nerede çekiliyor?

ELBET BİR GÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV ekranlarında Elbet Bir Gün adında yeni dizi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlgiyle takip edilen dizinin yönetmenliğini Gül Oğuz yürütürken senaryosunu da Yusuf Reha Alp kaleme alıyor.

Ekranlarda ilk kez yayınlanacak Elbet Bir Gün'ün Kapadokya çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip hikayenin asıl mekanı olan İstanbul'da çekimlere devam edecek.

ELBET BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Dizide mutsuz bir evliliği olan Nesime (Şebnem Bozoklu) aşığına kaçarak evi terk etmiştir. Eniştesinin peşine düştüğü ancak hiçbir şeyden haberi olmayan Feride’nin (Sinem Ünsal) de kaçmaktan başka şansı yoktur. O günden sonra yolları ayrılan ve kendilerine çok farklı hayatlar kuran kız kardeşlerin yolları bütün Türkiye’nin gündemine oturan çok acı bir haberle yeniden kesişecektir. Geride bıraktıkları aileleri feci şekilde katledilmiştir. Üstelik Nesime’nin kocası Cemil (Ömer Genç) onca geçen yıla rağmen hala peşlerini bırakmamıştır. Gizem, (Sinem Ünsal) kendisinin ve ablasının gerçek kimlikleri ortaya çıkmasın diye uğraşırken, kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de eşinden gizlediği geçmişinden gelen önemli sırları vardır. Bu büyük sırlar evliliklerinin ortasına bomba gibi düşecek ve aşklarını da sınayacaktır.



