Elbet Bir Gün Nesime karakteri kimdir? Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir, aslen nereli?

FOX TV'de ilk bölümüyle yayınlanan Elbet Bir Gün dizisinin Nesime karakteri araştırılmaya başlandı. İlgiyle izlenen dizide Nesime karakterini Şebnem Bozoklu canlandırıyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir?

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NESİME KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, Elbet Bir Gün dizisinde Nesime rolü ile ekrana geliyor. Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Bozoklu, 1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur.

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te mezun olmuştur. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yapmıştır. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yapmıştır. Aynı seneler arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yapmıştır.

ŞEBNEM BOZOKLU EŞİ KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Bozoklu, 2019 senesinden bu yana Kanat Atkaya ile evlidir.



