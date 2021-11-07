MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Elbet Bir Gün Nesime karakteri kimdir? Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir, aslen nereli?

Elbet Bir Gün Nesime karakteri kimdir? Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir, aslen nereli?

07.11.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün FOX TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen Elbet Bir Gün dizisinin Nesime karakteri merak ediliyor. Dizide Nesime karakterini Şebnem Bozoklu canlandırıyor. İki kardeşten biri olarak izleyici karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, 1979 doğumludur. Peki Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir, aslen nereli? İşte merak edilenler...

Elbet Bir Gün Nesime karakteri kimdir? Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir, aslen nereli?

FOX TV'de ilk bölümüyle yayınlanan Elbet Bir Gün dizisinin Nesime karakteri araştırılmaya başlandı. İlgiyle izlenen dizide Nesime karakterini Şebnem Bozoklu canlandırıyor. Peki Elbet Bir Gün dizisi Şebnem Bozoklu kimdir?

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NESİME KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, Elbet Bir Gün dizisinde Nesime rolü ile ekrana geliyor. Bozoklu, 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Bozoklu, 1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur.

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te mezun olmuştur. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yapmıştır. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yapmıştır. Aynı seneler arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yapmıştır.

ŞEBNEM BOZOKLU EŞİ KİMDİR?

Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Bozoklu, 2019 senesinden bu yana Kanat Atkaya ile evlidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
PARTNER Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde
Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı?Elbet Bir Gün dizisi uyarlama mı?
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

MHP'li Fidan saldırıya uğradı: Seni mahvedeceğim

MHP'li Fidan saldırıya uğradı: Seni mahvedeceğim

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

EDHO'nun bittiğini açıklamıştı! Kaynarca'ya sitem: Çok ama çok yordu

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Müjdeyi böyle verdi! Paylaşımına yorum yağdı

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Şoke eden iddialar! "Kucağıma otursana"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.