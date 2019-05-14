Elçin Sangu'dan takipçilerine seçim uyarısı

Çarpışma'nın yıldız oyuncusu Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle çok konuşulmuştu.

Elçin Sangu'dan takipçilerine 23 Haziran uyarısı geldi.

23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, "Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" ifadelerini kullandı.





