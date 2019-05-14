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Elçin Sangu'dan takipçilerine seçim uyarısı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

YSK'nın İstanbul seçimini iptalinin ardından tepkisini her fırsatta dile getiren oyuncu Elçin Sangu bu sefer de takipçilerini uyardı.

Elçin Sangu'dan takipçilerine seçim uyarısı

Çarpışma'nın yıldız oyuncusu Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle çok konuşulmuştu.

Elçin Sangu'dan takipçilerine 23 Haziran uyarısı geldi.

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23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, "Herkes adreslerini kontrol etsin. Mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu Elçin Sangu seçim 23 haziran

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