Elçin Sangu IMDb’ye damga vurdu

Geçtiğimiz sezon Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldığı 'Çarpışma' isimli dizide rol alan Elçin Sangu, bu hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükseldi.

Sangu, Türk oyuncular arasında en üst sırada yer alan isim oldu. Sürekli güncellenen listeye daha önce 'Hakan Muhafız'da rol alan Ayça Ayşin Turan da girmişti. Oyuncu, tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.



