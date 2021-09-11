Elçin Sangu'nun hayranları yeni imajına alışamadı! "Acil eskiye dön"

'Kiralık Aşk' dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, yıllardır kızıl renkteki saçlarını sarıya boyattı. Sangu'nun yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü. Sosyal medyadan yeni fotoğraflar paylaşan Sangu'ya kısa sürede yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun bazı takipçileri kızıl renkteki saçlarının Sangu ile özdeşleştiğini belirterek eski imajına dönmesi gerektiğini söyledi.



Bazı hayranları da Sangu'nun yeni görüntüsünün de kendisine yakıştığını belirtti. Sangu, meslektaşı Sinem Kobal'a da benzetildi.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu için şu yorumlar yapıldı:

"Resmen Sinem Kobal’ın kopyası olmuş"

"Şimdi sen de herkes gibisin"

"Elçin zaten çok güzel niye Sinem’e benzemeye çalışmış ki"

"Güzel olmuş ama eski halini istiyoruz. Acil eski haline dön"



