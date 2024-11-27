Elçin Sangu'nun poz vermesine müsaade etmedi! Sibil Çetinkaya'nın o hareketi tepki çekti! 'Ne kadar bencilce'

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile olan beraberliğiyle hafızalara kazınan Sibil Çetinkaya şimdilerde ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız’la aşk yaşıyor. Paylaşımlarıyla da adından söz ettiren fenomen isim şu sıralar da gündemden düşmüyor.

Esas Oğlan'ın galasında sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı yalnız bırakmayan Çetinkaya, Özyıldız'la olan gala fotoğraflarını "Ben esas oğlanımı buldum" notuyla paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşıma gelen Hadise'yle ilgili beğendiği yorum dikkatlerden kaçmamıştı.

O HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ!

Sık sık davetlerde boy gösteren Sibil Çetinkaya şimdi de Elçin Sangu'nun poz vermesine müsade etmemesiyle gündeme geldi. Önce Sibil Çetinkaya pozunu verip çekildi daha sonra Sangu kameralar önüne geçti fakat bu sefer tekrardan Sibil Çetinkaya poz vermek için kameralar önüne geçti. Elçin Sangu da gitmesini bekledi.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Sibil Çetinkaya'nın bu tavrını eleştirdi. O yorumlardan bazıları...