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Şükrü Özyıldız'la cesur sahneleri ortalığı yıkmıştı! Sibil Çetinkaya'nın beğendiği Hadise yorumu olay oldu! O hamlesi tepki çekti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 10:23
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Esas Oğlan dizisinde Hadise ve Seda Bakan'la birlikte rol alan oyuncu Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi fenomen Sibil Çetinkaya, sevgilisini dizinin galasında yalnız bırakmadı. Fenomen isim sosyal medya hesabında galadan fotoğraflarını paylaştı. Hadise'yle ilgili beğendiği o yorum ise tepki çekti.

Şükrü Özyıldız'la cesur sahneleri ortalığı yıkmıştı! Sibil Çetinkaya'nın beğendiği Hadise yorumu olay oldu! O hamlesi tepki çekti!

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinin tanıtımı büyük ses getirmişti. Dizide Hadise ve Seda Bakan'ın ateşli sahneleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyayı sallayan diziyle ilgili TikTok'un yasaklama kararı almasının ardından da Hadise ve Bakan duruma isyan etmişti.

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22 Kasım'da Gain'de yayınlanacak olan dizinin eleştiriler altında galası yapıldı. Birçok ünlü ismin katıldığı davette, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya da sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı yalnız bırakmadı.

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Hadise ve Seda Bakan galaya bomba bir kıyafetle geldi! İmajı şaşırttı Hadise ve Seda Bakan galaya bomba bir kıyafetle geldi! İmajı şaşırttı

BEĞENDİĞİ YORUM DİKKATLERDEN KAÇMADI!

Sibil Çetinkaya yakışıklı sevgilisi Özyıldız'la olan gala fotoğraflarını "Ben esas oğlanımı buldum" notuyla paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşıma gelen bir yorumu beğenen Çetinkaya ise gündem oldu.

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Ünlü fenomen "Hadise abla eniştemize çok yanaşma sen yine de" yorumunu beğendi. Bu hamlesi ise dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada eleştiri aldı. O yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Şükrü Özyıldız
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