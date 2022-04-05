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Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

05.04.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile akıllara kazınan Elçin Sangu, pencere önünde verdiği bacak dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu en son Yalancılar ve Mumları dizisi ile ekran önüne gelmiş ancak bu diziden umduğunu bulamamıştı. Kısa süre sonra final yapan dizinin ardından Sangu, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, bacak dekolteli poz verdi.

ELÇİN SANGU BACAK DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

36 yaşındaki ünlü oyuncu Elçin Sangu kızıl saçlarıyla biliniyor.

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Bir dönem imajını değiştiren ancak eski saçlarına geri dönen Elçin Sangu, Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kaldı.

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Sosyal medyada aktif olan Sangu paylaşımıyla takipçilerini büyülüyor.
Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Pencere önünde bacak dekolteli poz veren Sangu'ya, "Camdaki kız", "Çok güzelsin be kuzum", "Yaktın yine kızıl prensesim" gibi yorumlar yapıldı.

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Kiralık Aşk dizisi ile oyunculuk kariyerinde oldukça iyi bir çıkış yakalayan Sangu, Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde eğitim aldı.

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu


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Elçin Sangu Instagram
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