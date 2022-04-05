Elçin Sangu pencere önünde poz verdi! İddialı bacak dekoltesiyle olay oldu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu en son Yalancılar ve Mumları dizisi ile ekran önüne gelmiş ancak bu diziden umduğunu bulamamıştı. Kısa süre sonra final yapan dizinin ardından Sangu, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, bacak dekolteli poz verdi.

ELÇİN SANGU BACAK DEKOLTESİYLE OLAY OLDU

36 yaşındaki ünlü oyuncu Elçin Sangu kızıl saçlarıyla biliniyor.

Bir dönem imajını değiştiren ancak eski saçlarına geri dönen Elçin Sangu, Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapmasının ardından ekranlardan uzak kaldı.

Sosyal medyada aktif olan Sangu paylaşımıyla takipçilerini büyülüyor.



Pencere önünde bacak dekolteli poz veren Sangu'ya, "Camdaki kız", "Çok güzelsin be kuzum", "Yaktın yine kızıl prensesim" gibi yorumlar yapıldı.

Kiralık Aşk dizisi ile oyunculuk kariyerinde oldukça iyi bir çıkış yakalayan Sangu, Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde eğitim aldı.



