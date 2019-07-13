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Elektrik akımına kapılan Mısırlı çocuk hayatını kaybetti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesindeki havuzda yüzen 14 yaşındaki Mısırlı çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları, 14 yaşındaki Mısırlı çocuğun havuzdan çıktıktan sonra buzdolabına bağlı bir kabloyu tutarak elektrik akımına kapıldığı ve yere düştüğünü belirtti. Elektrik akımına kapılarak yere düşen Mısırlı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yere düşen çocuğa havuzdaki diğer arkadaşı yardıma koştu. Ancak elektrik çarpması nedeniyle çocuğa dokunamadığı belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mısır Çocuk elektrik akımı

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Havuzun kenarında soğutucunun ne işi var
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