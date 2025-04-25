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Elektrik faturasını düşürmek için uygulayabileceğiniz 7 kolay taktik

Gerek evlere gerekse iş yeri gibi ortamlara düzenli periyotlarda bazı faturalar gelmektedir. Bu faturalardan biri kullanılan elektrik oranını gösteren elektrik faturasıdır. Elektrik faturası genellikle diğer faturalar gibi aylık olarak hazırlanır. Ancak bazı durumlarda bu faturalarda yer alan toplam tutar bir hayli yüksek gelebilmektedir. Birkaç basit taktik ile fatura tutarlarını aşağı çekebilmek mümkündür. Peki, elektrik faturasını düşürmek için uygulayabileceğiniz 7 kolay taktik nelerdir?

Elektrik faturasını düşürmek için uygulayabileceğiniz 7 kolay taktik
Duygun Sarpasan

Elektrik faturası bazı durumlarda yüksek tutarlarda geldiğinden bunun ana sebebinin ne olduğunun öğrenilmesi son derece önemlidir. Elektrik faturasında tüketim oranından kullanım oranına kadar birden fazla bilgi vardır. Genel olarak ev ya da iş alanında kullanımı yaygın olan televizyon veya bilgisayar gibi elektronik cihazlar çok fazla elektrik çekebilmekte ve bu durum faturalara yüklü miktarda yansıyabilmektedir. Bu sorunu gidermek için bazı yöntemlerden faydalanılabilinmektedir.

Elektrik faturasını düşürmek için uygulayabileceğiniz 7 kolay taktik nelerdir?

Elektrik kullanımı insanlar için olmazsa olmaz temel gereksinimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi kişiler farkına varmadan bilinçsizce birtakım hatalar yapabilir ve bu hatalar elektrik faturasının fazla gelmesine sebebiyet verebilir. Genel olarak ev ortamında bulunan birçok elektronik cihaz çok fazla elektrik harcamaktadır. Bu cihazlar açıkken ayrı kapalıyken de fişe takılı olduklarından yine elektrik harcamaya devam etmektedir.

Her ay gelen elektrik faturası zaman içerisinde ödemeyecek boyutlara ulaşabilmektedir. Birkaç basit yöntemi uygulayarak bu yüksek gelen fatura tutarlarını aza çekmek mümkündür. Bunun için pek çok kişinin uyguladığı başlıca 7 kolay taktik vardır. Bu bağlamda elektrik faturasını düşürmek için uygulayabileceğiniz 7 kolay taktik şöyledir:

  1. Ev ya da iş ortamında kullanılan tüm elektronik cihazlar ciddi şekilde elektrik çeker. Gün içerisinde kullanımına gerek duyulmayan cihazları kapatmak, elektrik faturasının azalmasında etkili bir taktiktir.
  2. Akşam veya geceleri kullanılan çeşitli aydınlatmalar vardır. Bu aydınlatmalarda kullanılan ampul floresan ampul olduğunda aşırı fazla elektrik tüketir. Bu yüzden bu tür aydınlatmalar yerine elektrikten tasarruf eden led lambaları kullanmayı tercih edebilirsiniz.
  3. Pek çok kişi bulaşıkları elde yıkarken genellikle sıcak sudan faydalanmaktadır. Ancak suyun ısınması da elektriğin harcanmasına neden olduğundan bulaşıkların elde yıkanması yerine bulaşık makinesinde yıkanması önerilmektedir. Bu taktiği uygulayarak, faturanızı daha aşağı çekebilirsiniz.
  4. Kapalı ortamlarda kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, tost makinesi birçok alet yaygın olarak yüksek watt ile çalışmaktadır. Bu durum ister istemez elektrik faturasının çok yüksek tutarlara ulaşmasına neden olmaktadır. Ev aletleri tercih ederken A+++ özelliğe sahip aletlerin tercih edilmesi, elektriğin çok harcanmasını engellemektedir.
  5. Çamaşır makinesi kullanırken mümkün olduğunca düşük sıcaklık seviyelerinin tercih edilmesi gerekir. Zira yüksek sıcaklık dereceleri makinenin zorlanmasına ve daha fazla elektrik harcamasına yol açmaktadır.
  6. Dışarısı günlük güneşlik ise kapalı bir ortamda ışık yakmak yerine güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Özellikle yaz mevsiminde hava daha geç karardığı için bu taktik oldukça fazla işe yarayabilmektedir.

  7. Evde kullanılan elektronik cihazların düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir. Bu tür cihazlarda oluşabilecek herhangi bir arıza, elektrik faturasının çok yüksek tutarlarda gelmesine neden olabilir.

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Elektrik faturası düşürmenin yolları
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