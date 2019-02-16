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Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı

sesamos sesamos
DÜNYA  | 16.02.2019 04:59 | Son Güncelleme

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evin mahzenine inip mum aradı. Mum yerine dinamit bulduğunu fark edemeyen Gutierrez dinamiti yaktı. Olay sonucu birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan Gutierrez, ev sahibine dava açtı.

Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Karina Gutierrez, elektriklerin kesilmesi üzerine evde mum aradı. Aramaları esnasında evin mahzenine giren 30 yaşındaki kadın, mum yerine dinamit bulduğunu fark edemeyerek dinamiti yaktı. Olay sonucu birkaç parmağını kaybeden ve gözünden yaralanan Gutierrez, ev sahibine dava açtı.

TEHLİKELİ MALZEME BULUNDURMA DAVASI

Gutierrez, Lindley Caddesi’nde kirada oturduğu evin sahibi Oscar Aguirre aleyhine tehlikeli malzemeyi evde bulundurmak suçlamasıyla dava açtı. Sol elinden birkaç parmağı kaybeden, sağ gözünden yaralanan ve yüzünde, göğsünde ve kollarında kalıcı izler oluşan Gutierrez açtığı davada olay sonrası uzun süreli tedavi göreceğini belirterek, ev sahibinden yüklü bir para talep etti. Aguirre ise evin bodrumunda bulunan dinamitler hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd elektrik kesintisi Mum dinamit

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