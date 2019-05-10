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Elektrikli otobanlar yakında kullanımda!

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TEKNOLOJİ  | 10.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Çevreci çözümler geliştirme konusunda Almanya her zaman için ön sıralardaki yerini koruyor. Türkiye’de de elektrikli araçlar önemli görülüyor ve bu konuda fark edilir bir yatırım var. Hatta ilk yerli arabanın elektrikli olacağı bile ifade edilmişti. Almanya ise şu sıralar elektrikli otoban projesiyle meşgul.

Elektrikli otobanlar yakında kullanımda!

Her ne kadar ekonomisi büyük bir güce sahip olsa bile Almanya, daha tasarruflu çözümler peşinde. ABD ve Çin bile, geniş bir enerji kaynağına sahip olmasına rağmen elektrikli araçlar üzerinde yoğunlaşıyor.

Almanya’nın Frankfurt kentinde elektrikli kamyon ve çekiciler için ilk şarj otobanı denemesi başlıyor. Bu fikir aslında ilk olarak Siemens tarafından ortaya atılmıştı ve 2012 yılında eHighway projesi olarak anılmıştı. Bu otobanın sağ üst tarafında uzun kablolar bulunuyor. Çekici ve kamyonların tepesine yerleştirilen özel ekipmanlar sayesinde bu kablolardan elektrik alınacak ve elektrikli araç bataryası için kullanılacak.

Trenlerin geçtiği demir yollarının üst tarafında bulunan kablolarla aynı sistem diyebiliriz. Hem kamyonlar hem de çekiciler bu kablolardan elektrik alabilecek. Frankfurt şehrindeki 10 kilometrelik bir otobana bu sistemden yerleştirildi. 20 bin euro yakıt tasarrufu sağlayacak olan bu sistem şu an için pilot proje olarak kalacak. Eğer başarılı olursa Almanya’nın tamamında kullanılacak.

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Anahtar Kelimeler:
otoban almanya yol otomobil

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