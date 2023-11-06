Eleştirilerin hedefindeki isimdi... Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıklayacak! Tarih belli oldu

Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefindeki isimlerin başında gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yarın (salı) basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada " Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kulübümüzün gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere, yarın (7 Kasım) saat 13.00'te Tüpraş Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecektir. Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylık konusunda son kararını açıklaması beklenirken Sercan Dikme Ahmet Nur Çebi'nin düzenlediği basın toplantısında seçimde aday olmayacağını duyaracağını öne sürdü.
➡️Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yarın saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. https://t.co/uCR29v0Lvo— Mynet Spor (@mynetspor) November 6, 2023