Eli'ı izleyenler "şeytan gördüğünü" iddia ediyor

Kelly Reilly, Charlie Shotwell ve Stranger Things oyuncusu Sadie Sink'in rol aldığı Eli adlı korku filmini izleyenler "şeytan gördüğünü" iddia ediyor. Film o kadar ürkütücü ki, filmi izledikten sonra etkisinden çıkmak için uzun bir süreye ihtiyaç duyuyorsunuz.

Eli, otoimmün hastalığı sebebiyle dış dünyaya temas edemeyen ve plastikten özel bir kıyafetin içinde yaşamak zorunda kalan bir çocuğun etrafına gelişiyor. Eli'ın ailesi çocuklarını nihayet kıyafeti çıkarıp diğerleriyle fiziki temas kurabileceği uzaktaki garip bir tesise götürüyor. Eli burada, tesisteki doktorun hastalığı iyileştireceğini öne sürdüğü gizemli deneylere maruz kalıyor.

Doğaüstü görüntüler deneyimlemeye başlayan Eli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına inanmaya başlıyor.

Bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı:

Az önce Netflix'te Eli'yi izledim ve YEMİN EDERİM köşede şeytanlar görüyorum - YARDIM EDİN!

Diğer kullanıcılar da filmi izledikten hemen sonra tuhaf deneyimler yaşadıklarından yakınıyor.

Bir kullanıcı, "Dün Netflix'teki yeni korku filmi Eli'yi izledim... ve ofis kapım durduk yere gıcırdayarak yavaşça açıldı" diye yazdı.