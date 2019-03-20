Eli kanlı terörist Türkiye'de bu otellerde kalmış!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısın düzenleyen ve 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye de geldiği belirlendi.
Tarrant'ın Türkiye ziyaretleri sırasında İstanbul'a da iki gez uğradığı öğrenildi. Zanlının ilk İstanbul ziyareti 17 Mart'ta 2016'da gerçekleşti. Sultanahmet'te bir otelde 3 gün kalan terörist, ardından ülkeden ayrıldığı belirlendi.
Tarant'ın yaklaşık 6 ay sonra bu kez 6 Ekim 2016'da İstanbul'a gelerek Aksaray Abdullah Çavuş Sokak'ta bir otelde kaldığı kaydedildi.
Her iki otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 yıl geçmiş olması nedeniyle görüntülere ulaşamadı.
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