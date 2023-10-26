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  4. Elif Karlı'nın nostaljik paylaşımına yorum yağdı! Görenler aynı şeyi söyledi

Elif Karlı'nın nostaljik paylaşımına yorum yağdı! Görenler aynı şeyi söyledi

26.10.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Elif Karlı, geçmişe özlem duyduğunu ifade ettiği bir gönderi paylaştı. Ünlü ismin nostaljik paylaşımına yorum yağdı...

Ünlü şarkıcı Elif Karlı, 1993 yılında Cengiz Karlı ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.

Elif Karlı eşi

Ölüm haberi sonrası açıklama yapan Elif Karlı, "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.

eşi ve çocukları

Karlı, geçmişe özlem duyduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı. Fotoğrafın altında duygusal bir mesaj paylaşan Karlı, geçmişe dair anılarını hatırladı. Elif Karlı, fotoğrafın altına şu notu düştü:

Elif Karlı çocukluk

"Küçüklük fotoğrafınıza dikkatlice baktınız mı hiç? Bizim jenerasyonda olanlar tabi...(Mesafe uzak ya!) Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi... Ne kuşağıydık biz sahi A? B? Adımız 70'ler... 80'ler miydi bizim? Plakçalar gibi isim mi olur? Olur azizim olur...Bu dünyada her şey olur... Çocuklar ölür, aileler yok olur…Neyse nasıl uyandıysam artık; bugün de hangi ruh durumumla! Saklı kalıyor yine içimde bir şeyler... Kulağımda Cem Adrian'ın şarkısı çalıyor?'İçimde bir şey kanıyorKeskin bir vedanın yarası sızlıyorYüzümde bir şey soluyorAynı değil, umudun rengi kayboluyorKalbimde bir yerde bir orman yanıyorBıraktığın şarkılar sahipsiz susuyorŞiirler hep dargın, dualar şifasız..""Ömrüme mıhlanmış bir cümle Küçüklüğüme selam söyledim. Gülen kıza..Çocukluğuma..'Kaç günlük ki şu dünya? Her şey fani.. Gülümsemek en yakışanı insana.. Onu da çalan çalana....." demiş birileri!..''

Ünlü ismin nostaljik paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı. Elif Karlı'nın çocukluk fotoğrafını görenler; 'Gülüşün aynı', 'Gülüşün hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.

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