"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" diyerek olay bir poz paylaştı! Lottie Moss yine gündemde

Kate Moss'u üvey kardeşi Lottie Moss ne yapsa olay oluyor. Para kazanmak için yarı çıplak pozlarının ayda 14 sterline Onlyfans'a koymasıyla başlayan şöhret gittikçe büyüdü.

Model sosyal medyadaki müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce "Çıplak vücut görülmeli" diyen Moss şimdi de göğüslerini zar zor kapattı.

Elleriyle göğüslerini kapatarak poz veren Moss paylaşımına "Göğüslerimi kapatmaya elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.

Lottie Moss'un pozlarına "Denemeyi bırak" yazan takipçiler olduğu gibi tepki gösterenler de vardı.