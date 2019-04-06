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Elinde satırla karısını öldürmek isterken yaşlı adam böyle hayat kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

Çin'de elinde satırla insanların arasına giren ve akıl hastası olduğu belirtilen koca, yaşlı bir adamın hareketiyle amacına ulaşamadı.

Çin'de akıl hastası olduğu belirtilen bir koca, elindeki satırla herkesin içinde karısını kovaladı. Adamın elinde satırla geldiğini gören kadın, hemen durduğu yerden uzaklaşıp kaçmaya başlarken adam da onu kovalamaya başladı.

YAŞLI ADAM SAKİNCE YAKLAŞTI

Karısının peşinden elinde satırla giden adam, o sırada olayla ilgilenmiyor gibi yaparak yanına yaklaşan yaşlı bir adamın müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Yaşlı adamın büyük bir facia yaşanmadan yaptığı akıl dolu müdahale güvenlik kameralarına yansıdı.

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