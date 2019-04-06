Elinde satırla karısını öldürmek isterken yaşlı adam böyle hayat kurtardı

Çin'de akıl hastası olduğu belirtilen bir koca, elindeki satırla herkesin içinde karısını kovaladı. Adamın elinde satırla geldiğini gören kadın, hemen durduğu yerden uzaklaşıp kaçmaya başlarken adam da onu kovalamaya başladı.
YAŞLI ADAM SAKİNCE YAKLAŞTI
Karısının peşinden elinde satırla giden adam, o sırada olayla ilgilenmiyor gibi yaparak yanına yaklaşan yaşlı bir adamın müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Yaşlı adamın büyük bir facia yaşanmadan yaptığı akıl dolu müdahale güvenlik kameralarına yansıdı.
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