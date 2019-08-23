Elindeki pankartı gören ona sarıldı

Avrupa’da sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak amacıyla başlatılan "sarıl bana" etkinliği internet aracılığıyla kısa sürede tüm dünyada yayıldı. Türkiye’de de çeşitli şehirlerde gençler, üzerinde "sarıl bana" yazılı pankartlarla gözlerini bağlayıp kollarını açarak halk tarafından kucaklandı. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Youtuber Alp Seyyah da Antalya’da bu etkinliği gerçekleştirdi.

Kamera şakası, sosyal deney gibi videolar çeken Seyyah, uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamak, sokak hayvanlarını korumak, depozitolu poşet uygulaması gibi çeşitli içerikler üretiyor. Son bir aydır ağır bir depresyon geçirdiğini ifade eden Seyyah, “Çok stresli bir süreçten geçiyordum, içimde bir boşluk duygusu vardı. Kötü alışkanlıklara yönelmek yerine, aciz bir insan olmadığımı düşündüm. İnternetten yurt dışında çekilen videolar izliyordum ve sarıl bana etkinliğini gördüm. Ben de içim de boşluk olduğu için, o boşluğu doldurmak niyetiyle kendimce bir pankart açtım” diye konuştu.

Pankarta hem Türkçe hem de İngilizce olarak “sarıl bana” yazdığını anlatan Seyyah, insanların çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 7’den 70’e herkese dokunduğunu aktaran Seyyah, “Herkes gelip sarıldı ve ben o gün çok mutlu oldum. Depresyona girdiğim süreci bu video ile aştım diyebilirim. Benim için iyi bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.