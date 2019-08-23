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Elindeki pankartı gören ona sarıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah gözlerini bağladı ve "sarıl bana" yazılı pankartla Antalya sokaklarında halkın kendisini kucaklamasını bekledi. Kimi vatandaşlar sarıldı, kimisi de ne yaptığını anlamaya çalıştı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Seyyah, bazı noktalarda da dükkanın önünü kapattığı gerekçesiyle zaman zaman esnafın uyarısıyla da karşılaştı.

Elindeki pankartı gören ona sarıldı

Avrupa’da sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkarmak amacıyla başlatılan "sarıl bana" etkinliği internet aracılığıyla kısa sürede tüm dünyada yayıldı. Türkiye’de de çeşitli şehirlerde gençler, üzerinde "sarıl bana" yazılı pankartlarla gözlerini bağlayıp kollarını açarak halk tarafından kucaklandı. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Youtuber Alp Seyyah da Antalya’da bu etkinliği gerçekleştirdi.

Kamera şakası, sosyal deney gibi videolar çeken Seyyah, uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamak, sokak hayvanlarını korumak, depozitolu poşet uygulaması gibi çeşitli içerikler üretiyor. Son bir aydır ağır bir depresyon geçirdiğini ifade eden Seyyah, “Çok stresli bir süreçten geçiyordum, içimde bir boşluk duygusu vardı. Kötü alışkanlıklara yönelmek yerine, aciz bir insan olmadığımı düşündüm. İnternetten yurt dışında çekilen videolar izliyordum ve sarıl bana etkinliğini gördüm. Ben de içim de boşluk olduğu için, o boşluğu doldurmak niyetiyle kendimce bir pankart açtım” diye konuştu.

Pankarta hem Türkçe hem de İngilizce olarak “sarıl bana” yazdığını anlatan Seyyah, insanların çok yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 7’den 70’e herkese dokunduğunu aktaran Seyyah, “Herkes gelip sarıldı ve ben o gün çok mutlu oldum. Depresyona girdiğim süreci bu video ile aştım diyebilirim. Benim için iyi bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

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"ESNAF RAHATSIZ OLDU"

Antalya Kapalı Yolda pankart açan Seyyah, esnafın tepkisiyle karşılaştığını ifade etti. Oradan Işıklar Caddesi'nde geçtiğini dile getiren Seyyah, gündüz ve akşamları etkinliği sürdürdüğünü anlattı. Türklerin de yabancı turistlerin de kendisine sarıldığını anlatan Seyyah, "Olumsuz tepkin gösterenler de oldu ama ben işin güzel tarafında odaklanmak istiyorum. Bir amca, ’kimse sarılmıyor sana, sen bizim oğlumuzsun’ diye sarıldı. 7’den 70’e herkes beni kucakladı, güzel tepkiler aldım" diye konuştu.
Bir hafta boyunca etkinliği sürdüren Seyyah’a yüzlerce kişi sarıldı. Kimisi evladı yerine koydu, kimisi de etkinliğine karşılık vermek istedi. Bir de sarılmayanlar vardı ki Seyyah onları gözlerini açtıktan sonra video da seyretti.

(İHA)

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Antalya akdeniz üniversitesi pankart

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yapılmamış şeyleri dene seni gidi taklitçi.
Arkadaş yerim senin sarılmanı, kız arkadaşın yok herhalde, kendini böyle mi tatmin edicen, erkekler sadece siz sarılın da anlasın anyayı Konya'yı.
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