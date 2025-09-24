Elinden kumandasını alan annesini öldürdü! Karar verildi

İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan 39 yaşındaki Surjit Singh, birlikte yaşadığı 76 yaşındaki annesi Mohinder Kaur’u evlerinde öldürdü.

Olay sırasında kokain ve alkolün etkisi altında olan Singh, sarhoşluğuna tepki göstererek televizyon kumandasını elinden alan annesiyle tartıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Singh'in saldırı sonrası polise verdiği ifadede "Bunun olmasını istemedim, kafam attı" dediği öğrenildi. Kız kardeşine de "Anneni öldürdüm" mesajı attığı ortaya çıktı. Singh'in daha önce de kız kardeşine şiddet uyguladığı ve tehditler savurduğu öğrenildi. Birmingham Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.